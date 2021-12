Con la pandemia è peggiorato l’accesso alle cure delle altre malattie, lo dice un report di Cittadinanzattiva (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un italiano su 5 rinuncia alle cure perché troppo difficili burocraticamente o troppo costose Non solo il Covid uccide, e questo si sa. Ma affianco al timore del contagio ormai si teme tutto l’accesso alla sanità, che è diventato sempre più respingente. Le regole introdotte per arginare la pandemia, e la quasi totalità del personale L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un italiano su 5 rinunciaperché troppo difficili burocraticamente o troppo costose Non solo il Covid uccide, e questo si sa. Ma affianco al timore del contagio ormai si teme tuttoalla sanità, che è diventato sempre più respingente. Le regole introdotte per arginare la, e la quasi totalità del personale L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - TizianaFerrario : Oggi lo #scioperogenerale con meno senso della storia.Sará una giornata infernale per gli italiani lasciati senza t… - LuigiBrugnaro : L’emozionante #flashmob del coro del @teatrolafenice all’hub vaccinale del #Palaexpo per dire il nostro immenso “Gr… - robfer2010 : @signori_massimo ricordo che ad inizio pandemia tutti si scandalizzavano per video con scene simili riprese in cina… - checco_sanna : @export1937 @Carlo10091900 @maiameraime @lameduck1960 @Palazzo_Chigi E come tutto, tutto il mondo combatte contro i… -