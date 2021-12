AEW: Non c’è due senza tre, MJF ancora una volta con l’anello al dito (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come ogni anno è arrivato il momento di assegnare l’anello di diamanti in AEW, un premio che è sempre stato vinto da MJF nelle due edizioni del 2019 e 2020. Quest’anno dopo la battle royal a 12 uomini, Friedman ancora una volta in finale contro il giovane Dante Martin, finale che è stata combattuta nel main event di Winter Is Coming. Chi la fa, l’aspetti Prima del match MJF ha preso il microfono e ha lanciato le sue solite frecciatine a CM Punk, definendolo una sorta di Ryback che per aver vinto un po’ di match contro atleti di basso livello pensa di essere già pronto per il titolo mondiale. L’incontro ha avuto inizio, Martin subito all’attacco mentre MJF ha iniziato i suoi giochetti psicologici “fuggendo” dalla contesa. Maxwell ha faticato e non poco a contenere l’esuberanza atletica dell’avversario pronto a volare da una ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come ogni anno è arrivato il momento di assegnaredi diamanti in AEW, un premio che è sempre stato vinto da MJF nelle due edizioni del 2019 e 2020. Quest’anno dopo la battle royal a 12 uomini, Friedmanunain finale contro il giovane Dante Martin, finale che è stata combattuta nel main event di Winter Is Coming. Chi la fa, l’aspetti Prima del match MJF ha preso il microfono e ha lanciato le sue solite frecciatine a CM Punk, definendolo una sorta di Ryback che per aver vinto un po’ di match contro atleti di basso livello pensa di essere già pronto per il titolo mondiale. L’incontro ha avuto inizio, Martin subito all’attacco mentre MJF ha iniziato i suoi giochetti psicologici “fuggendo” dalla contesa. Maxwell ha faticato e non poco a contenere l’esuberanza atletica dell’avversario pronto a volare da una ...

