Ue | Draghi | investimenti attuali non pensabili con regole Patto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) "A inizio dell'anno prossimo la Francia assumerà la presidenza del semestre europeo e la discussione suldi Stabilità entrerà nel vivo in quel momento. Ledelnon sono andate bene ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi investimenti

... dai vaccini al Pnrr: Mariointerviene alla Camera e nel suo discorso in vista del Consiglio ... che consolidi il sentiero di crescita e punti soprattutto sugli". La cabina di regia ...... quindi comunque sarebbero state cambiate, ma ora abbiamostraordinari che non sono pensabili con le attuali regole". Lo ha detto il premier Marionella replica a Montecitorio. 15 ...Il Governo ha deciso di intervenire ancora per aiutare le famiglie e le piccole imprese ad affrontare i rincari delle bollette di luce e gas.Roma, 15 dic. "Oggi ci troviamo ad affrontare degli investimenti straordinari, nella transizione ecologica, nella transizione digitale, nella difesa. E questi ...