Tpl | Bitetti | Ddl Concorrenza non va incontro a esigenze settore trasporto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) "L'impressione è che il Ddlnon abbia le caratteristiche per intercettare ledeldel. C'è un'idea già sperimentata in passato senza troppi successi di associare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tpl Bitetti

autobusweb

L'idea di ridurre le risorse disponibili ai servizi dinon mi pare sia un elemento che possa venire incontro alle esigenze del settore". 15 dicembre 2021L'idea di ridurre le risorse disponibili ai servizi dinon mi pare sia un elemento che possa venire incontro alle esigenze del settore". Così Bruno, socio e amministratore di Massimo ...“L’impressione è che il Ddl Concorrenza non abbia le caratteristiche per intercettare le esigenze del settore del trasporto. C’è un’idea ...Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "L impressione è che il ddl Concorrenza non abbia le caratteristiche per intercettare le esigenze del settore del trasporto. C è un idea già sperimentata in ...