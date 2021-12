Serve coerenza anche sul fisco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sulle "cartelle esattoriali" i cui pagamenti sono stati sospesi per la pandemia, si assiste a un duro scontro politico Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sulle "cartelle esattoriali" i cui pagamenti sono stati sospesi per la pandemia, si assiste a un duro scontro politico

Advertising

massimobon1 : Adesso chiudete gli occhi,tappatevi il naso e immaginatevi interisti...l'anno scorso titolo d inverno non serve ad… - JStylber : @ciaoo9182 @Skq7qZ Io non invento nessuna storiella, tesoro. Ci serve solo un pochino di coerenza nella vita, se no… - imballoionico : Nell’epoca in cui tutti si offendono per qualsiasi cosa e serve essere rispettosi sempre e comunque, diventa invece… - Joe_R_B : RT @Nerys__: Non so voi,ma io (da qualunque squadra arrivino) sono stufa dei TR con la direzione gara per ogni episodio delicato. Serve u… - Nerys__ : Non so voi,ma io (da qualunque squadra arrivino) sono stufa dei TR con la direzione gara per ogni episodio delicato… -