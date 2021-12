Sanremo: Amadeus affiancato da Tommaso Paradiso? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C’è sempre più fermento per la nuova edizione di Sanremo 2022; recentemente sono emerse nuove indiscrezioni su chi potrebbe affiancare Amadeus nella conduzione del Festival della Canzone Italiana. A quanto pare il nomo fatto di recente è quello di Tommaso Paradiso. Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo; tra un mese e mezzo infatti, i cantanti selezionati da Amadeus saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston per esibirsi e mostrare a tutti i loro brani. Da pochissimo, il conduttore ha svelato ufficialmente i nomi dei Big che prenderanno parte a Sanremo 2022. Inoltre, negli ultimi giorni sono nate numerose indiscrezioni su chi potrebbe affiancare Amadeus, arrivato alla sua terza conduzione consecutiva del Festival ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C’è sempre più fermento per la nuova edizione di2022; recentemente sono emerse nuove indiscrezioni su chi potrebbe affiancarenella conduzione del Festival della Canzone Italiana. A quanto pare il nomo fatto di recente è quello di. Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Festival di; tra un mese e mezzo infatti, i cantanti selezionati dasaliranno sul prestigioso palco dell’Ariston per esibirsi e mostrare a tutti i loro brani. Da pochissimo, il conduttore ha svelato ufficialmente i nomi dei Big che prenderanno parte a2022. Inoltre, negli ultimi giorni sono nate numerose indiscrezioni su chi potrebbe affiancare, arrivato alla sua terza conduzione consecutiva del Festival ...

