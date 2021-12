Restituita statuetta rubata da presepe con biglietto scuse

Advertising

AleRepossi : Restituita la statuetta di San Giuseppe sottratta dal #presepe del Comune di #Pavia. Ricollocata (con un biglietto… -

Ultime Notizie dalla rete : Restituita statuetta

ANSA Nuova Europa

Accanto alla" c'era anche un biglietto di scuse: "Siamo molto pentiti per l'accaduto - hanno scritto gli autori - , non voleva essere un gesto blasfemo ma una ragazzata in un ...... restaurata eal pubblico dai depositi delle Gallerie degli Uffizi dopo decenni, una rara bambola in avorio del III secolo d. C. finora mai esposta, unagiocattolo di gladiatore ...I furti delle statuine del presepe non fanno più notizia ma quanto è successo a Pavia è un episodio da raccontare, visto che la statuina che raffigura Giuseppe nel presepe realizzato dal Comune di ...E' stata ricollocata sul moncone della Torre Civica di Pavia, da dove era stata sottratta nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, la statuetta di San Giuseppe che è ricomparsa questa mattina ...