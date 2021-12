Ravanusa | Draghi alla Camera ricorda vittime | ' accertare responsabilità | episodio inaccettabile'

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Voglio prima di tuttore le novedell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a, in provincia di Agrigento". Così il presidente del Consiglio Mario, aprendo il suo intervento in Aulain vista del Consiglio Ue al via da domani. Le parole del premier sono state accolte da un lunghissimo applauso dell'Aula.hato leuna ad una. "Pietro Carmìna di 68 anni. Maria Crescenza Zagarrìo di 69 anni. Liliana Minacòri di 59 anni. Selene Pagliarèllo di 30 anni. Giuseppe Carmìna di 88 anni. Calogero Carmìna di 59 anni. Angelo Carmìna di 72 anni. Giuseppe Carmìna di 33 anni. Carmela Scibètta di 60 anni. Ai loro cari, vanno le condoglianze del Governo e mie ...

Advertising

Lasiciliaweb : Ravanusa, lutto cittadino fino ai funerali Il sindaco: 'Bilancio pesantissimo'. Draghi alla Camera: 'Fare luce su r… - lasiciliait : Strage di Ravanusa, il premier Draghi: «Inaccettabile quello che è successo» - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'Voglio prima di tutto ricordare le vittime di Ravanusa. È essenziale accertare le responsabilità di quanto accaduto. Epi… - comunicalonews : 'Voglio prima di tutto ricordare le nove vittime dell'esplosione avvenuta l'11 dicembre a Ravanusa, in provincia di… - il_piccolo : Draghi alla Camera: “Inaccettabile quanto accaduto a Ravanusa, fare luce per accertare tutte le responsabilità” -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa Draghi

La Sicilia

Ci è riuscito questa volta Mario, dopo che in passato il governo di Giuseppe Conte provò ... Read More Primo Piano: Patronaggio, 'Rimosse macerie ripartono indagini', 9 i morti 14 ...... Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il premier Mario. Sfida tutta al femminile per ... Sale a sette il numero dei morti accertati nel disastro di(Agrigento), mentre proseguono ...Il presidente del Consiglio alla Camera ha chiamato per nome e per età tutte le vittime della tragica esplosione: «Episodi che non devono mai accadere» ...“E’ essenziale che venga fatta luce al piu’ presto su quanto accaduto per accertare le responsabilita’. Episodi come questo non accadere. Sono inaccettabili”. Cosi’ il presidente del Consiglio Mario D ...