Processo ponte Morandi, a pagare i danni (in caso di condanna) saranno solo Autostrade e Spea: Anas e ministero esclusi dai responsabili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) saranno soltanto Autostrade per l’Italia e Spea Engineering (la controllata che si occupava delle manutenzioni) i responsabili civili che dovranno risarcire il danno in caso di condanne nel Processo sulla strage del ponte Morandi. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Genova, Paola Faggioni, accogliendo invece la richiesta di esclusione presentata da Anas e dal ministero delle Infrastrutture (Mims), gli altri due soggetti che erano stati citati come responsabili civili nelle precedenti udienze. Anas e Mims hanno motivato la richiesta col fatto di non aver partecipato ai due incidenti probatori svolti nella fase delle indagini, durante i quali sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021)soltantoper l’Italia eEngineering (la controllata che si occupava delle manutenzioni) icivili che dovranno risarcire il danno indi condanne nelsulla strage del. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare di Genova, Paola Faggioni, accogliendo invece la richiesta dione presentata dae daldelle Infrastrutture (Mims), gli altri due soggetti che erano stati citati comecivili nelle precedenti udienze.e Mims hanno motivato la richiesta col fatto di non aver partecipato ai due incidenti probatori svolti nella fase delle indagini, durante i quali sono stati ...

Advertising

StefanoDavagni : RT @fattoquotidiano: Processo ponte Morandi, a pagare i danni (in caso di condanna) saranno solo Autostrade e Spea: Anas e ministero esclus… - fattoquotidiano : Processo ponte Morandi, a pagare i danni (in caso di condanna) saranno solo Autostrade e Spea: Anas e ministero esc… - telecitynews24 : ??PROCESSO PONTE MORANDI: MIT E ANAS NON SARANNO RESPONSABILI CIVILI?? I dettagli?? #pontemorandi #cronaca #genova… - MediasetTgcom24 : Ponte Genova, al processo Mit e Anas non saranno responsabili civili #PonteGenova - bisagnino : Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia, Spea, Anas e Ministero dei Trasporti chiedono di essere esclusi dal processo -