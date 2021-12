(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quest’oggi parleremo del nuovoN, unofacile da usare e in grado di fornire un’esperienza innovativa. Scopriamolo assieme tramite le parole dirette di Pete Lau Questo èflagship— il risultato di quattro anni di intensa ricerca e sviluppo e sei generazioni di prototipi. Questa è la risposta dial futuro deglie un risultato di cui Pete Lau è veramente entusiasta da quando ha assunto il ruolo di Chief Product Officer diN: le parole del CEO Che si tratti di ricarica veloce, alta frequenza di aggiornamento, fotografia mobile che copre diverse lunghezze focali o connettività 5G, lo sviluppo ...

JournalDuGeek : Oppo lance son smartphone pliant, le Oppo Find N - ansa_tecnologia : Ecco Oppo Find N, lo smartphone pieghevole arriva in Cina. Nei negozi locali dal 23 dicembre, mira a contrastare Sa… - tuttoteKit : #Oppo Find N: il primo #Smartphone pieghevole #Android #OppoFindN #tuttotek - teeechblog : OPPO presenta Find N: ecco il primo pieghevole dell’azienda - glooit : Ecco Oppo Find N, lo smartphone pieghevole arriva in Cina leggi su Gloo -

Mentre Samsung è stato il primo costruttore a introdurre dispositivi pieghevoli,presenta il suo primo terminale di questa categoriaN dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, un lungo processo intrapreso per risolvere e superare problemi di gioventù e inconvenienti rilevati nei terminali flessibili delle prime ...L'hardware dell'N, chiaramente, rispecchia la definizione di flagship: tripla fotocamera con sensore principale Sony Imx 766 da 50 Mp , obiettivo ultra - wide da 16 Mp e un teleobiettivo da ...Quest'oggi parleremo del nuovo prodotto OPPO Find N, uno smartphone pieghevole facile da usare per fornire un'esperienza innovativa. Scopriamolo assieme.Anticipato qualche giorno fa in occasione dell'evento aziendale Inno Day, Oppo ha ufficializzato oggi il suo primo smartphone pieghevole, chiamato Find N. (ANSA) ...