Omicron, Fauci: «Non serve un booster specifico di vaccino contro la nuova variante» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per il momento «non sembra sia necessario un booster specifico» contro la nuova variante Omicron del Coronavirus. A sostenerlo è il virologo statunitense Anthony Fauci secondo cui la mutazione che sta circolando con una velocità crescente diventerà probabilmente molto presto dominante anche negli Usa, a causa della sua trasmissibilità superiore. «Oggi i positivi al Covid causati dalla variante Omicron hanno raggiunto 36 Stati Usa e anche Portorico», ha precisato l'immunologo, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. A sostegno della sua teoria secondo la quale Omicron diverrà in breve dominante, Fauci ha portato alcuni esempi scientifici. Una serie di studi – ha precisato ...

