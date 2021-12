Messi scrive ad Aguero: «Un’intera carriera insieme. Ti auguro il meglio» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Leo Messi ha salutato Sergio Aguero, che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio: le parole del fuoriclasse argentino Leo Messi ha salutato Sergio Aguero, che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ecco parole del fuoriclasse argentino pubblicate su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Messi (@leoMessi) MESSAGGIO – «Praticamente Un’intera carriera insieme, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverli insieme fuori dal campo. La gioia di sollevare insieme la Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Leoha salutato Sergio, che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio: le parole del fuoriclasse argentino Leoha salutato Sergio, che oggi ha annunciato il suo ritiro dal calcio. Ecco parole del fuoriclasse argentino pubblicate su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo(@leo) MESSAGGIO – «Praticamente, Kun… Abbiamo vissuto momenti molto belli e altri no che ci hanno fatto unire sempre di più ed essere più amici. E continueremo a viverlifuori dal campo. La gioia di sollevarela Coppa America, tutti i traguardi che hai ottenuto in ...

