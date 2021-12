La scelta di Google: o ti vaccini o ti licenzio (o quasi) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un rapporto interno a Google, a cui ha avuto accesso l’emittente internazionale CNBC, mostra l’attuale politica di vaccinazione del colosso di Mountain View nei confronti dei suoi dipendenti: se questi ultimi non dovessero risultare ancora vaccinati, allora incorrerebbero nella sospensione dello stipendio e poi, successivamente, nel licenziamento. Ovviamente, il documento interno visionato faceva riferimento alle sedi di Google negli Stati Uniti, dove il colosso del web offre lavoro a 150mila dipendenti. LEGGI ANCHE > Google ha migliorato la ricerca di informazioni sui vaccini Google e vaccinazioni, il rapporto con i suoi dipendenti All’inizio di questo mese – il 3 dicembre – scadeva il termine, per i dipendenti Google, per mettersi in regola con la situazione vaccinale: l’azienda ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un rapporto interno a, a cui ha avuto accesso l’emittente internazionale CNBC, mostra l’attuale politica di vaccinazione del colosso di Mountain View nei confronti dei suoi dipendenti: se questi ultimi non dovessero risultare ancora vaccinati, allora incorrerebbero nella sospensione dello stipendio e poi, successivamente, nel licenziamento. Ovviamente, il documento interno visionato faceva riferimento alle sedi dinegli Stati Uniti, dove il colosso del web offre lavoro a 150mila dipendenti. LEGGI ANCHE >ha migliorato la ricerca di informazioni suie vaccinazioni, il rapporto con i suoi dipendenti All’inizio di questo mese – il 3 dicembre – scadeva il termine, per i dipendenti, per mettersi in regola con la situazione vaccinale: l’azienda ...

Advertising

giornalettismo : Non sembra esserci molta scelta per i dipendenti di #Google che hanno scelto di non vaccinarsi entro il 3 dicembre,… - CarCarotenuto : @gianma1980VR @Covidioti Cosa c’entra Google? Boh qui si parla di obbligare le persone (sane) togliendo diritti e p… - milansette : Milan, Bakayoko è un problema da oltre 5 milioni: per Pioli è un'ultima scelta - milansette : Milan, Bakayoko è un problema da oltre 5 milioni: per Pioli è un'ultima scelta #acmilan #rossoneri - nerellasommari3 : @PQuerela @sarasarli ????????Non la scelta migliore?ma cosa dice? E stato il primo a fare una scelta coraggiosa seguito… -