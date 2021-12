La patch 2 2 1 di Marvel’s Avengers è stata rilasciata

Leggi su g-stadia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La2.2.1 diche apporta vari miglioramenti e correzioni al gioco è disponibile su Stadia.NOTES2.2.1 Riassemblare la campagna e l’iniziativaIn Discordant Sound, il gigante Klaw non spara più il suo raggio singolo fino a tre volte di seguito, a volte senza indicatori. Miglioramenti alla stabilità e soluzioni di crash per Discordant Sound Raid. Dopo aver completato Forge o Control Room in Discordant Sound, il filmato corretto della schermata di caricamento appare per tutti i giocatori quando in precedenza non veniva riprodotto per alcuni giocatori. Quando i giocatori prendono l’ascensore per la Forgia in Discordant Sound, non vengono più espulsi o attraversati. Interfaccia utente Le icone di ...