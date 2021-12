(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25Talent 21:201°Tv Serie Tv 21:20 Chi l’ha Visto? Attualità 21:25 Zona Bianca Attualità 21:50di1°Tv Serie Tv 21:00 Fiorentina-Benevento (Coppa Italia) Calcio 21:15 Non è l’Arena Attualità 21:30 Un Natale per Due Film 21:35 Accordi & Disaccordi Attualità https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/VID-1215-WA0010.mp4

Advertising

raicinque : Da 'La Libertà che guida il popolo' di Delacroix ai moderni monumenti ai migranti. Quand'è che l'arte deve scendere… - bubinoblog : GUIDA TV 15 DICEMBRE 2021: UN MERCOLEDÌ TRA SANREMO GIOVANI, TUTTA COLPA DI FREUD E MARE FUORI - MazzeiSimone : RT @raicinque: Da 'La Libertà che guida il popolo' di Delacroix ai moderni monumenti ai migranti. Quand'è che l'arte deve scendere in campo… - troisi_licia : RT @raicinque: Da 'La Libertà che guida il popolo' di Delacroix ai moderni monumenti ai migranti. Quand'è che l'arte deve scendere in campo… - AIDOS_ong : 10 dicembre Giornata dei #dirittiumani 10 informazioni sugli stereotipi di genere Siamo davvero nella stessa cla… -

Ultime Notizie dalla rete : GUIDA DICEMBRE

... Francesco Rutelli, in una video conferenza che si è tenuta il 15. Il mondo del cinema, ... Benedetto Hadib, e il presidente alladell'Unione delle imprese tecniche, Ranieri De Cinque.... oltre a Zenga, il candidato principale è il portoghese Carlos Carvalhal, attualmente alla... 152021Come trasformare l’italian sounding in vero Made in Italy. Qui le proposte uscite dalla tavola rotonda organizzata in occasione della presentazione della nuova guida Top Italian Food, tra cui l'arrivo ...Sabato 18 dicembre, alle 20, nel salone degli alpini a Palazzo Testafochi, si terrà la Cena degli Auguri organizzata dal Comitato Palio di Moncalvo, guidato dal Rettore Raffaele Mazzella. Una serata, ...