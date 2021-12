Green Pass falsi: blitz in tutta Italia violati diversi sistemi informatici farmacie (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Green Pass falsi e certificati vaccinali falsi, blitz in tutta Italia: “violati i sistemi informatici delle farmacie” Green Pass falsi. L’operazione della Polizia di Stato. Scoperte particolari tecniche di pishing informatico. farmacie sotto attacco. Su delega del Procuratore di Napoli, la Polizia di Stato sta eseguendo in tutta Italia perquisizioni nei confronti di un complesso sistema criminale, dedito alla messa in Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 15 dicembre 2021)e certificati vaccinaliin: “delle. L’operazione della Polizia di Stato. Scoperte particolari tecniche di pishing informatico.sotto attacco. Su delega del Procuratore di Napoli, la Polizia di Stato sta eseguendo inperquisizioni nei confronti di un complesso sistema criminale, dedito alla messa in

Advertising

borghi_claudio : Fatta interrogazione su quanti membri delle forze dell'ordine sono sospesi per non avere il supergreenpass e quanti… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - NicolaPorro : ??Ultima ora ?? L'Ue attacca #Speranza: 'Fa morire il #greenpass'. Cosa succede ?? - RitaCrocifoglio : @borghi_claudio Non si tratta di fare la guerra al mondo, noi abbiamo perso la sovranità ed abbiamo una classe poli… - mrk4m1 : @LucaSambucci Eh, non è merito del green pass...infatti non si capisce per quale motivo data la diminuzione costant… -