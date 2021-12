GF Vip 6, Soleil fa ancora parlare e la Trevisan l’attacca (Di mercoledì 15 dicembre 2021) GF Vip 6, il triangolo che ha visto protagonista Soleil è ancora argomento vivo: la showgirl è contro l’ex Uomini e Donne L’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, chiunque sia il vincitore, sarà comunque ricordata per il triangolo amoroso tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil. Miriana Trevisan (foto Facebook)Ora l’attore è stato squalificato per violazione delle norme anti Covid quando è entrato la moglie. È ora fuori dalla casa ma si continua a parlare della vicenda che ha visto coinvolti innanzitutto l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Delia. E così il pubblico si è diviso, anche i concorrenti in casa. C’è chi prende le difese di Soleil sostenendo che è vittima della situazione che si è creata e chi, invece, pensa che sia stata tutta una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) GF Vip 6, il triangolo che ha visto protagonistaargomento vivo: la showgirl è contro l’ex Uomini e Donne L’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip, chiunque sia il vincitore, sarà comunque ricordata per il triangolo amoroso tra Alex Belli, la moglie Delia Duran e. Miriana(foto Facebook)Ora l’attore è stato squalificato per violazione delle norme anti Covid quando è entrato la moglie. È ora fuori dalla casa ma si continua adella vicenda che ha visto coinvolti innanzitutto l’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Delia. E così il pubblico si è diviso, anche i concorrenti in casa. C’è chi prende le difese disostenendo che è vittima della situazione che si è creata e chi, invece, pensa che sia stata tutta una ...

fanpage : Soleil piange durante la diretta ma subito dopo, pensando di non essere vista e ascoltata, ride di gusto 'complimen… - Lu01872149 : @klejop4 @GCalloni @Aurix957 Si vede proprio che sei una sua fan, con queste risposte da ragazzina delle medie. Pri… - M_Ferrari237 : RT @Lu01872149: @GCalloni @Aurix957 Ma Soleil non è una VIP! Capisco se questa cosa l’avesse detta una donna con una carriera alle spalle,… - alessiaschiaff1 : Soleil non sarà una VIP ma ha molto seguito ed è conosciuta da molto tempo, così come altre 1000 ragazze Giulia De… - alessia08435159 : RT @Lu01872149: @GCalloni @Aurix957 Ma Soleil non è una VIP! Capisco se questa cosa l’avesse detta una donna con una carriera alle spalle,… -