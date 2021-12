Cretino | Bollito Rissa in tv con Scanzi Il prof va via

Advertising

itssebastiani : @LovesaRose (Ricambia e sentendosi senz'aria apre la portiera dall'armadio e la butta a terra sotto di lui. Poi sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Cretino Bollito

ilGiornale.it

... l'ha apostrofato come " nano " e " mascalzone ", ricevendo in cambio l'epiteto di "" da ... " Basta, io con questonon ci sto. Stupido, mascalzone. Che il servizio pubblico si permetta ...... l'ha apostrofato come " nano " e " mascalzone ", ricevendo in cambio l'epiteto di "" da ... " Basta, io con questonon ci sto. Stupido, mascalzone. Che il servizio pubblico si permetta ...Toni molto alti durante la discussione tra Alberto Contri e Andrea Scanzi sui vaccini. Il prof litiga anche con Caprarica e lascia lo studio della Berlinguer ...