Cittadella, Gorini: «Partita alla portata, si poteva fare di più» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Edoardo Gorini, allenatore del Cittadella, ha parlato dopo la sconfitta della formazione veneta contro il Cagliari Ai microfoni di Trivenetogoal, il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini ha parlato dopo il ko con il Cagliari in Coppa Italia. DICHIARAZIONI – «C’è un po’ di rammarico, la Partita l’avevamo iniziata bene, ma non siamo stati lucidissimi. Era una Partita alla portata, potevamo fare molto di più. Dopo il 2-0 abbiamo fatto fatica a riequilibrarci. Più si alza il livello, più non ci si possono permettere errori banali». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Edoardo, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta della formazione veneta contro il Cagliari Ai microfoni di Trivenetogoal, il tecnico delEdoardoha parlato dopo il ko con il Cagliari in Coppa Italia. DICHIARAZIONI – «C’è un po’ di rammarico, lal’avevamo iniziata bene, ma non siamo stati lucidissimi. Era unamomolto di più. Dopo il 2-0 abbiamo fatto fatica a riequilibrarci. Più si alza il livello, più non ci si possono permettere errori banali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cittadella, parla Gorini dopo il ko con il #Cagliari ??? - Pall_Gonfiato : #Cittadella, #Gorini: 'Siamo venuti a #Cagliari per giocarcela. Potevamo evitare i gol' - infoitsport : Cittadella, Gorini: 'Poca attenzione in difesa, rammarico per una gara alla pari con il Cagliari' - TUTTOB1 : Cittadella, Gorini: “Potevamo fare di più” - psb_original : Cittadella, Gorini: 'Cagliari? Era una partita alla nostra portata. Pensiamo al Brescia' #SerieB -