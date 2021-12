Chi è la sorella di Tom Hanks, Sandra, e dove vive? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ecco chi è e dove vive Sandra, la sorella di Tom Hanks, che è recentemente stata vittima di un incendio scoppiato in una stanza della sua abitazione che era stata adibita a lavanderia. Sandra Hanks, la sorella maggiore del celebre attore statunitense Tom Hanks, vive e lavora come scrittrice in Italia dal 2016 ed è recentemente stata vittima di un incendio scoppiato nella casa, dove vive con il marito Kevin Boyd, nella campagna polcenighese, in località Fontane. Sandra, dopo la separazione dei suoi genitori, è cresciuta con suo padre insieme ai suoi fratelli minori Tom e Larry. In seguito si è trasferita con il marito nelle isole Seychelles, prima di trovare quella che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ecco chi è e, ladi Tom, che è recentemente stata vittima di un incendio scoppiato in una stanza della sua abitazione che era stata adibita a lavanderia., lamaggiore del celebre attore statunitense Tome lavora come scrittrice in Italia dal 2016 ed è recentemente stata vittima di un incendio scoppiato nella casa,con il marito Kevin Boyd, nella campagna polcenighese, in località Fontane., dopo la separazione dei suoi genitori, è cresciuta con suo padre insieme ai suoi fratelli minori Tom e Larry. In seguito si è trasferita con il marito nelle isole Seychelles, prima di trovare quella che ...

