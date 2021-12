Carlo Cottarelli, l’ultimo post solleva un polverone di polemiche: “Che ce ne fo**e dei povery” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Carlo Cottarelli e il post incriminato su Twitter, gli utenti si rivoltano e piovono decine di critiche: ecco cos’è successo nel dettaglio. Carlo Cottarelli (screenshot youtube)Carlo Cottarelli, ex Presidente del Consiglio ha pubblicato un post su Twitter che ha fatto infuriare il web. Argomento del post è lo sciopero generale contro la manovra finanziaria varata dal governo Draghi. Lo sciopero, indetto da Cgil e UIL, avrà luogo il 16 dicembre e coinvolgerà diversi settori finanziari. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilaria Capua sotto attacco, l’ultima frase fa esplodere un mare di polemiche: “Lei sta delirando” Cottarelli ha deciso quindi di dedicare un tweet alla vicenda per esprimere il suo ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021)e ilincriminato su Twitter, gli utenti si rivoltano e piovono decine di critiche: ecco cos’è successo nel dettaglio.(screenshot youtube), ex Presidente del Consiglio ha pubblicato unsu Twitter che ha fatto infuriare il web. Argomento delè lo sciopero generale contro la manovra finanziaria varata dal governo Draghi. Lo sciopero, indetto da Cgil e UIL, avrà luogo il 16 dicembre e coinvolgerà diversi settori finanziari. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilaria Capua sotto attacco, l’ultima frase fa esplodere un mare di: “Lei sta delirando”ha deciso quindi di dedicare un tweet alla vicenda per esprimere il suo ...

carlo_magnani : RT @Ste_Mazzu: C'è Cottarelli, in pensione con 140.000€ dai 59 anni, che dice che la decisione di proclamare lo sciopero generale è eccessi… - Bam_Bam_9_18 : Investite in un progetto non volatile e di cui si sa assolutamente tutto. Investite in Interspac. Garantisce Carlo… - Militos_Way : @tancredipalmeri Carlo Cottarelli è così tanto diverso da Prisco? Periodi diversi ma sono due tifosi che hanno a cu… - ilgiornale : L'economista Carlo Cottarelli, che lavora all'azionariato popolare per l'Inter, promuove il progetto dell'ex bomber… - ve10ve : RT @Radio1Rai: ???@CottarelliCPI a #Forrest: «Campo largo? La scelta del centro moderato è tra alleanza col centrosinistra e la scomparsa».… -