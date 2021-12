Calciomercato Milan, sostituto Kjaer: Maldini punta Botman del Lille (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo Botman del Lille nel mirino per sostituire l’infortunato Kjaer Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per trovare un sostituto di Simon Kjaer. Come riporta l’edizione del La Gazzetta dello Sport, difficilmente i rossoneri riporteranno a Milanello Mattia Caldara. Il Milan vorrebbe prendere un giocatore alla Tomori. Botman sarebbe il candidato numero uno ma le richieste del Lille sono altissime: circa 25-30 milioni di euro. Il ragazzo è giovane, 21 anni, e ha grandissimi margini di crescita. Ovviamente Botman non è l’unico profilo seguito dal Milan che continua a seguire con attenzione anche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): i rossoneri avrebbero messodelnel mirino per sostituire l’infortunatoPaoloe Frederic Massara sono al lavoro per trovare undi Simon. Come riporta l’edizione del La Gazzetta dello Sport, difficilmente i rossoneri riporteranno aello Mattia Caldara. Ilvorrebbe prendere un giocatore alla Tomori.sarebbe il candidato numero uno ma le richieste delsono altissime: circa 25-30 milioni di euro. Il ragazzo è giovane, 21 anni, e ha grandissimi margini di crescita. Ovviamentenon è l’unico profilo seguito dalche continua a seguire con attenzione anche ...

Sassuolo, 5 club su Frattesi Commenta per primo Davide Frattesi è il centrocampista del momento in casa Sassuolo , e su di lui hanno messo gli occhi Milan, Juventus, Inter, Atalanta e Napoli.

Genoa su Castillejo, contatto Sheva-Maldini: la richiesta del Milan e l’ostacolo da superare Calciomercato.com Coppa d'Africa a rischio annullamento: Milan e Napoli sperano nella decisione di Eto'o Il condizionale è d’obbligo, nonostante la Caf – il massimo organismo di calcio africano – abbia ufficializzato ... tra i quali Bennacer e Kessie per il Milan e Ounas, Anguissa, Koulibaly e Osimhen ...

Coppa d'Africa a rischio annullamento La Coppa d'Africa 2022 potrebbre non disputarsi a causa della pressione crescente dei club europei e soprattutto inglesi, decisamente contrari a concedere i loro giocatori alle Nazionali per i dubbi l ...

