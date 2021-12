Cagliari-Cittadella nella storia | è successo per la prima volta!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Per lavoltadel calcio italiano, Ferrieri Caputi, arbitro donna, ha arbitrato una squadra di Serie A in una competizione ufficiale in occasione didi Coppa Italia. L’arbitro classe 1990 aveva già arbitrato ilin Serie B lo scorso ottobre contro la Spal, diventando il quarto arbitro donna di sempre sui campi del secondo campionato professionistico italiano. Avendo diretto già numerose partite di Serie C, non è escluso che da qui a breve possa esser designata da Rocchi per una partita di Serie A: non solo sarebbe ladonna dellaitaliana a raggiungere questo obiettivo, ma rappresenterebbe un grande passo avanti per l’inserimento femminile nel mondo del calcio professionistico ...