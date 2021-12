Brignone | “Difficile per me stare ferma! Rispetto per diritti umani e ambiente”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brignone Difficile

Una stagioneperché ' quest'estate ero scoppiata mentalmente. Devi chiuderti in palestra e io, che sono ... Su Federica: 'Non ho mai avuto problemi con lei. È stato un caso pompato ...... Federicache le corre di fianco, quasi in un glorioso slalom parallelo delle vittorie. Sofia Goggia, intervistata dal Corriere dello Sport, dice che questa è una stagioneperché ' ..."Nello zaino mi porto tantissime avventure ed emozioni. Ho girato il mondo grazie al mio sport e di questo sono grata. In America ho avuto la fortuna di assistere ad una partita d ...Sport - Quella è una stagione difficile perché devi chiuderti in palestra e io, che sono maniacale, ho rischiato l'esaurimento. Penso spesso all'inverno e cerco di mettere tanto fieno in cascina, ...