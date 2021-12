Borsa | Milano sale +0 | 7% | sprint Bper | bene Stm | giù Eni

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Procede in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,7%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 129,5 punti e il rendimento annuo in ribasso di 1,2 punti base allo 0,92%. In luce(+6,25%) che ...

Apertura in salita per le borse europee:+0,68%, dopo la chiusura sostanzialmente invariata di ieri. Nel resto d'Europa Londra - 0,21%, unico indice in calo, Francoforte +0,31%, Parigi +0,61%. I future prima dell'apertura erano stati ...Procede in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,7%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 129,5 punti e il rendimento annuo in ribasso di 1,2 punti base allo 0,92%. In luce Bper (+6,25%) che ...Continuano ad aumentare i prezzi alla produzione del Regno Unito. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, l'indice ...Anche sui mercati c’è aria di Natale. Prezzi stabili ma le contrattazioni e trasferimenti sono sempre molto attivi. Le notizie che arrivano dalla Pac sembrano indurre i risicoltori a un atteggiamento ...