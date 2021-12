Bollette 2022: 3,8 miliardi stanziati, stop aumenti ai fragili. Ultime news (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ stato confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte al caro Bollette 2022, in arrivo per le utenze di luce e gas nel primo trimestre 2022. Nel Consiglio dei ministri del 14 dicembre, oltre al decreto sulla proroga dello Stato di emergenza nazionale a marzo 2022, pare sia stato anche deciso dal governo Draghi di confermare i fondi, a detta del ministro dell’Economia Daniele Franco. Un nuovo nuovo stanziamento contro gli aumenti delle Bollette era già stato varato nel Consiglio dei ministri dello scorso 9 dicembre, con un Decreto Legge da 3 miliardi di euro. Ai 2,8 mliardi di euro già messi in campo si è così aggiunto un altro miliardo. Mossa che porta l’intero stanziamento contro il caro Bollette a 3,8 ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E’ stato confermato lo stanziamento di 3,8per far fronte al caro, in arrivo per le utenze di luce e gas nel primo trimestre. Nel Consiglio dei ministri del 14 dicembre, oltre al decreto sulla proroga dello Stato di emergenza nazionale a marzo, pare sia stato anche deciso dal governo Draghi di confermare i fondi, a detta del ministro dell’Economia Daniele Franco. Un nuovo nuovo stanziamento contro glidelleera già stato varato nel Consiglio dei ministri dello scorso 9 dicembre, con un Decreto Legge da 3di euro. Ai 2,8 mliardi di euro già messi in campo si è così aggiunto un altro miliardo. Mossa che porta l’intero stanziamento contro il caroa 3,8 ...

