Anticipazioni Beautiful, l'amato personaggio finisce in coma: Liam esce fuori di testa! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le Anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful fanno sapere di un risvolto della trama molto particolare che porterà un personaggio in coma Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le Anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Steffy ed L'articolo proviene da Inews.it.

