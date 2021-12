VIDEO Lewandowski | ma che fai? Ecco come si prepara per capodanno

Advertising

tuttosport : #GoldenBoy 2021, #Lewandowski: 'Un onore essere votato dalle leggende del calcio' - cliexit_ : Stava andando tutto bene ma poi l'Inter doveva vedersela con il Bayern Monaco di Robert Lewandowski : - dfttH82Y7P489BO : RT @SkySport: ?? AZIONE SPLENDIDA DI LEWANDOWSKI ? Colpo di testa di Müller ? Araújo non riesce a salvare ? ??? TUTTI I GOL ?? - SkySport : ?? AZIONE SPLENDIDA DI LEWANDOWSKI ? Colpo di testa di Müller ? Araújo non riesce a salvare ? ??? TUTTI I GOL ??… - leolester100 : RT @GoalItalia: Lewandowski la mette dove vuole ?? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Lewandowski

Robertè sempre più l'uomo del momento, tanto sul campo quanto sui social. L'ultimoapparso sul web riprende l'attaccante del Bayern Monaco che stappa una bottiglia con un calcio. Che si ...L'attaccante del Bayern Monaco , Robert, è intervenuto in collegamentocon la Nuvola Lavazza di Torino per la premiazione come miglior giocatore dell'anno al Golden Boy 2021 : " Sfortunatamente non posso essere con voi ma ...Il messaggio è di qualche giorno fa: «Ciao Luca, continua a fare del tuo meglio». Mittente Robert Lewandowski, cannoniere assoluto del Bayern, il destinatario Luca Moro. Un’invenzione dei soliti giorn ...Il bomber polacco del Bayern Monaco è stato premiato come miglior giocatore 2021: “Giocare in Serie A significherebbe confrontarsi con grandi ...