Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Viminale: agenti sospesi dovranno restituire tesserino, arma e manette - horottoilvetro : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Viminale: agenti sospesi dovranno restituire tesserino, arma e manette - Althea70 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Viminale: agenti sospesi dovranno restituire tesserino, arma e manette - MediasetTgcom24 : Vaccini, Viminale: agenti sospesi dovranno restituire tesserino, arma e manette - PanPanVittoria : @BeppeGiulietti @Cartabellotta @GIMBE @Viminale @minGiustizia @GerardoDAmico @myrtamerlino @Tg3web @TizianaFerrario… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Viminale

A partire da mercoledì 15 dicembre, gli appartenenti alle forze dell'ordine non vaccinati saranno sospesi senza stipendio . Inoltre, si legge in una circolare delfirmata dal capo della polizia Lamberto Giannini, al dipendente 'saranno temporaneamente ritirati la tessera di riconoscimento, la placca, l'arma in dotazione individuale e le manette'. Fino ...Sono aperte le pre - adesioni per iai bimbi dai 5 agli 11 anni che partiranno il prossimo ... Ore 11.54 - La circolare del: da domani obbligo vaccino agenti, a chi non si presenta via ...E' quanto si evince dalla circolare del Viminale, che introduce l'obbligo per gli agenti ... arma e manette. Per chi non si vaccina, non solo è prevista la sospensione del servizio senza alcun ...Il Green pass base non basta più. Da domani si estende l’obbligo vaccinale anti Covid già previsto per il personale sanitario a queste categorie lavorative: docenti ...