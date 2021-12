Trucco occhi nero: consigli e prodotti per realizzarlo (Di martedì 14 dicembre 2021) Da sempre il colore più amato, il nero ha spesso un ruolo dominante anche nel make up. Infatti, nonostante l’utilizzo di nuances più o meno colorate, ci sono dei trucchi che nella tonalità nera trovano la loro massima espressione: basta pensare al mascara o all’eyeliner, per questo il Trucco occhi nero è da sempre un evergreen. E come spesso accade anche nell’abbigliamento, pur di indossare il nero si fa qualche eccezione: laddove infatti la palette di colori non lo consiglierebbe per il proprio incarnato, c’è che “infrange” comunque le regole, perché l’effetto finale che regala il nero difficilmente riesce ad essere raggiunto da altri colori. Per definizione è chiamato “il non colore”. Profondo e intenso, nel make up ciò che viene chiesto a questo colore è di essere ... Leggi su diredonna (Di martedì 14 dicembre 2021) Da sempre il colore più amato, ilha spesso un ruolo dominante anche nel make up. Infatti, nonostante l’utilizzo di nuances più o meno colorate, ci sono dei trucchi che nella tonalità nera trovano la loro massima espressione: basta pensare al mascara o all’eyeliner, per questo ilè da sempre un evergreen. E come spesso accade anche nell’abbigliamento, pur di indossare ilsi fa qualche eccezione: laddove infatti la palette di colori non loerebbe per il proprio incarnato, c’è che “infrange” comunque le regole, perché l’effetto finale che regala ildifficilmente riesce ad essere raggiunto da altri colori. Per definizione è chiamato “il non colore”. Profondo e intenso, nel make up ciò che viene chiesto a questo colore è di essere ...

Advertising

infoitscienza : Trucco occhi nero: consigli e prodotti per realizzarlo - creeptica : boh raga io il trucco lo vedevo come dare più caretterizzazione estetica al personaggio, cioè quegli occhi di color… - polemicosa101 : In realtà hanno tolto tutto il trucco delle serate precedenti perché hanno visto anche loro che sembrava piena di c… - blindloveistrue : Amo @soleil se continui a passarti il fazzoletto sul contorno occhi asciuttissimo se ne viene il trucco #gfvip - kyercg : E coi pensieri dipinti, i corpi, le sculture Un angelo dorme tra le impalcature Ti cola il trucco dagli occhi e fin… -