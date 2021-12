RUMOR Gloomhaven potrebbe arrivare su Stadia

Leggi su g-stadia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Grazie a un post pubblicato su Linkedin è condiviso su Twitter daDB sembra chepossa essere uno dei prossimi titoli in arrivo su. Un designer dell’interfaccia utente di Flaming Foul Studios, sviluppatore del gioco, ha affermato chiaramente di aver lavorato al porting del gioco super lo studio. Il titolo, uscito in accesso anticipato su Steam e rilasciato in versione definitiva solo a Ottobre, è basato su un gioco da tavolo con lo stesso nome che vede i giocatori viaggiare per il mondo in una banda di 2-4 mercenari. Ci sono 17 personaggi in totale e oltre 1000 abilità da padroneggiare! Linkedin! pic.twitter.com/Ts1JYbKXPh— Db(@Db) December 13, 2021 Guida la tua banda di mercenari attraverso questo luogo spietato, dove ogni ...