Roma, scuola 'Pavese'. Dopo la denuncia di Leggo arriva il bypass ai riscaldamenti rotti: i bimbi possono tornare in classe (Di martedì 14 dicembre 2021) possono tornare in classe i bambini della scuola 'Cesare Pavese' di Torrevecchia, assenti da giorni a causa del freddo. Il guasto alle tubature del riscaldamento, denunciato dalle pagine di Leggo, è stato sistemato dal Simu con un bypass al tubo: ieri a fine mattinata i termosifoni nelle aule hanno ripreso a funzionare. Da giorni circa 120 bambini (sui 400 iscritti) non andavano più in ...

