Pensioni 2022, l'intervista a Proietti su Quota 41, sciopero e uscita dai 62 anni (Di martedì 14 dicembre 2021) Il 16 dicembre é stato proclamato da Cgil e Uil lo sciopero generale, vi sarà una manifestazione nazionale a Roma, in Piazza del Popolo, per dire 'no' alla porposta di Legge di bilancio 2022 che non dà alcuna risposta significativa ai temi previdenziali. Il sindacato confederale da tempo chiede al Governo una vera riforma della previdenza. Sulla questione ci siamo interfacciati con Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, che ci ha rilasciato questa interessante intervista. Riforma Pensioni 2022 e contenuti sciopero generale 16 dicembre: l'intervista a Proietti Pensionipertutti: Come sindacato il 16 dicembre scenderete in Piazza per chiedere al Governo una vera riforma delle Pensioni, che superando ...

