Pagamenti con bancomat e carte, multe in arrivo per chi non usa Pos (Di martedì 14 dicembre 2021) Pagamenti con bancomat e carte, dal 1° gennaio non basterà più rispettare l’obbligo di avere il Pos: chi non lo utilizza pagherà una multa proporzionata al valore della transazione negata. Finora, ricorda laleggepertutti.it, c’era l’obbligo di averlo ma non la multa per chi non lo voleva usare. Ora si cambia: sono in arrivo delle sanzioni per chi rifiuta i Pagamenti con Pos. Lo ha deciso il governo, che vuole in questo modo fare un altro passo avanti nella lotta all’evasione fiscale. Il ragionamento dell’esecutivo è molto semplice: inutile imporre agli esercenti o ai prestatori di servizi uno strumento per i Pagamenti tracciabili se poi il consumatore, appena accenna a tirar fuori carta di credito o bancomat, si sente dire che la moneta elettronica non è accettata e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021)con, dal 1° gennaio non basterà più rispettare l’obbligo di avere il Pos: chi non lo utilizza pagherà una multa proporzionata al valore della transazione negata. Finora, ricorda laleggepertutti.it, c’era l’obbligo di averlo ma non la multa per chi non lo voleva usare. Ora si cambia: sono indelle sanzioni per chi rifiuta icon Pos. Lo ha deciso il governo, che vuole in questo modo fare un altro passo avanti nella lotta all’evasione fiscale. Il ragionamento dell’esecutivo è molto semplice: inutile imporre agli esercenti o ai prestatori di servizi uno strumento per itracciabili se poi il consumatore, appena accenna a tirar fuori carta di credito o, si sente dire che la moneta elettronica non è accettata e ...

Advertising

italiaserait : Pagamenti con bancomat e carte, multe in arrivo per chi non usa Pos - fisco24_info : Pagamenti con bancomat e carte, multe in arrivo per chi non usa Pos: La sanzione per il negoziante o il professioni… - laleggepertutti : #Sanzioni in arrivo per chi rifiuta pagamenti con Pos - - TerrinoniL : Dl Recovery, verso la multa per chi non accetta i pagamenti con bancomat o carte di credito - TeneraValse : Dl Recovery, verso la multa per chi non accetta i pagamenti con bancomat o carte di credito: sanzioni di minimo 30… -