“Ora le dimissioni”: UEFA e caos sorteggi, la sentenza su Ceferin (Di martedì 14 dicembre 2021) Non si è spento l’eco del sorteggio di Champions che la UEFA ha dovuto rifare per un grave errore tecnico. E dall’Italia arriva la condanna. La scena, grottesca e surreale, è ancora negli occhi di tutti. Andrey Arshavin pesca dall’urna il nome del Manchester United come avversario del Villarreal, che però ha già affrontato nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 dicembre 2021) Non si è spento l’eco delo di Champions che laha dovuto rifare per un grave errore tecnico. E dall’Italia arriva la condanna. La scena, grottesca e surreale, è ancora negli occhi di tutti. Andrey Arshavin pesca dall’urna il nome del Manchester United come avversario del Villarreal, che però ha già affrontato nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

fabrus66 : RT @opificioprugna: +++Ultim’ora+++ Brogli nei sorteggi Champions. #Salvini chiede le dimissioni di #Lamorgese. ( Sandro Grillette @Sandr… - Luis196820 : RT @Musso___: In altri termini, ora B in 4a 5a chiama dividerà maggioranza. Si finirà a Mattarella in 6a 7a chiama. Tutti convinti che io D… - ClaudiaRigoBO : RT @opificioprugna: +++Ultim’ora+++ Brogli nei sorteggi Champions. #Salvini chiede le dimissioni di #Lamorgese. ( Sandro Grillette @Sandr… - Flavr7 : RT @Soffotcka: 30 anni fa,Gorbaciov ha firmato decreto sulle dimissioni dal comandante in capo supremo e la bandiera rossa con falce e mart… - Lukyluke311 : RT @Soffotcka: 30 anni fa,Gorbaciov ha firmato decreto sulle dimissioni dal comandante in capo supremo e la bandiera rossa con falce e mart… -