(Di martedì 14 dicembre 2021) Per ilse, al Teatro Comunale di, venerdì 17, alle 20.45, va in scena “Round Christmas – Rossana Casale & Jazz Quintett”, uno spettacolo dedicato alle storie raccontate “attorno” aldai grandi autori della musica mondiale del Novecento. Un progetto diverso dai soliti natalizi delle song americane, che vuole andare oltre le luminarie e le vetrine colorate per addentrarsi nelle case e nella vita dell’uomo. Musiche e canzoni di culture musicali diverse accomunate da una stessa anima, quella del blues e del jazz. Un’alternanza di sacro e profano, di malinconia e gioco, di racconti tristi e poetici, ma tutti densi della carica spirituale che ilsa ispirare. Con Rossana Casale (voce), Emiliano Begni (pianoforte), Gino Cardamone ...

Advertising

udine20 : Natale a Monfalcone. Gli appuntamenti dal 17 al 21 dicembre 2021 - - ENRICOLIOTTI : MONFALCONE NATALE Il programma degli eventi dal 17 al 21 dicembre 2021 - cuore_drago : @eroilroscio Beh se ti va volentieri, se poi vuoi visitare Gorizia, che è la mia città natale, ti faccio da guida.… - udine20 : Natale a Monfalcone. 10-11 dicembre 2021 - - ilgoriziano : #Monfalcone accende il suo #Natale, al via il programma fino a gennaio. #ilgoriziano ?? Hai qualche segnalazione? R… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Monfalcone

Il Friuli

Per ilmonfalconese, al Teatro Comunale di, venerdì 17 dicembre, alle 20.45, va in scena 'Round Christmas - Rossana Casale & Jazz Quintett', uno spettacolo dedicato alle storie raccontate '...Palasport Benedetti di Udine affollato per il "regalo di" che l'associazione pugilistica ... Il peso medio cantierino Mattia Iustulin , atleta della Planet Fighters di, ha battuto ai ...Il Piccolo Coro “Mariele Ventre“ dell'Antoniano di Bologna a Monfalcone in uno spettacolo imperdibile, fuori abbonamento in Teatro Comunale, nell'ambito degli eventi del Natale! Domenica 19 dicembre a ...Gent.mo Sig. Sindaco, dopo aver inaugurato per le festività natalizie la "scintillante" Via Monfalcone, dovrebbe in egual misura inaugurare la ...