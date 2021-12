Musica: Scala, Chailly sostituirà Alitnoglu al Concerto di Natale (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il maestro Alain Altinoglu è costretto da un'indisposizione a rimandare il suo atteso debutto alla Scala per il Concerto di Natale sabato 18 dicembre. Il direttore Musicale Riccardo Chailly ha immediatamente accettato di salire sul podio e salvare il Concerto, con un programma modificato. L'Orchestra eseguirà infatti l'Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il'i? ?ajkovskij. Come ogni anno Rai Cultura riprende il Concerto, che verrà trasmesso in prima tv giovedì 24 dicembre alle 10.40 su Rai1 e in replica il 25 dicembre alle 21.15 su Rai5 (per il pubblico di Rai1 introduce il Concerto Stefania Battistini). Il Concerto sarà inoltre trasmesso da Arte in Francia e nei Paesi di lingua ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - Il maestro Alain Altinoglu è costretto da un'indisposizione a rimandare il suo atteso debutto allaper ildisabato 18 dicembre. Il direttorele Riccardoha immediatamente accettato di salire sul podio e salvare il, con un programma modificato. L'Orchestra eseguirà infatti l'Ouverture-Fantasia Romeo e Giulietta e la Sinfonia n° 4 di Pëtr Il'i? ?ajkovskij. Come ogni anno Rai Cultura riprende il, che verrà trasmesso in prima tv giovedì 24 dicembre alle 10.40 su Rai1 e in replica il 25 dicembre alle 21.15 su Rai5 (per il pubblico di Rai1 introduce ilStefania Battistini). Ilsarà inoltre trasmesso da Arte in Francia e nei Paesi di lingua ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Scala: Cub, anticipano Macbeth? proclamiamo sciopero il 15 Teatro ha anticipato l… - retromiya : the three horsemen of the apocalipse - punta di diamante - la scala del talento aristotelica - siamo troppo stu… - LaPiKkO : RT @byoblu: Si può riassumere così la messa in scena: un pasticciaccio fantascientifico con ascensori, reti da pollaio, grattacieli che svo… - CMarziane : RT @byoblu: Si può riassumere così la messa in scena: un pasticciaccio fantascientifico con ascensori, reti da pollaio, grattacieli che svo… - COnTr0_CoRrEnTE : RT @MariaRo51490621: Alla Scala, tempio della musica e non della pilitica, le classi dirigenti si applaudono tra di loro. Tutto questo è l… -