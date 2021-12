Mourinho e gli arbitri, il messaggio a Cristante: "Attento, non sei Bonucci…" (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA - Tanti cartellini sfoderati dagli arbitri nei confronti dei giocatori della Roma . Troppi secondo Mourinho che ironicamente ha definito la sua squadra "un gruppo di assassini". L a Roma è terza ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA - Tanti cartellini sfoderati daglinei confronti dei giocatori della Roma . Troppi secondoche ironicamente ha definito la sua squadra "un gruppo di assassini". L a Roma è terza ...

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho gli Mourinho e gli arbitri, il messaggio a Cristante: "Attento, non sei Bonucci?" ROMA - Tanti cartellini sfoderati dagli arbitri nei confronti dei giocatori della Roma . Troppi secondo Mourinho che ironicamente ha definito la sua squadra "un gruppo di assassini". L a Roma è terza per numero di cartellini complessivi tra gialli e rossi ricevuti in campionato, cinquanta, dietro ...

Perché le assenze del Napoli danno ragione a Mourinho! Mourinho ha dovuto poi fare i conti anche con gli infortuni di Vina, Calafiori, Cristante, El Sharawy ha dovuto fare a meno di Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez, Karsdorp. Ora, così come ...

Spezia, i tifosi in silenzio per Tommaso. Mourinho: "Gli regalo la giacca"

Roma, il rientro di Spinazzola è un caso: può slittare a febbraio Lo Special One rivela:”Non so se avremo neanche Spinazzola a gennaio”. I giallorossi a gennaio potrebbero continuare ad avere problemi sulla corsia di sinistra ...

Mourinho ha dovuto poi fare i conti anche con gli infortuni di Vina, Calafiori, Cristante, El Sharawy ha dovuto fare a meno di Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Carles Perez, Karsdorp.