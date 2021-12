Michelle Hunziker prepara un programma tutto suo | un nuovo show la vedrebbe protagonista assoluta

(Di martedì 14 dicembre 2021)è uno dei volti più amati di casa Mediaset, capace di conquistare fette diverse di pubblico grazie alla sua versatilità e puntando sempre sulla sua sconfinata simpatia. La conduttrice sta vivendo un buon momento di esposizione mediatica grazie alla sua ultima avventura che la vede al centro dell’attenzione di All together now, il talentmusicale che domenica prossima svelerà il suo campione. Sembra che questo buon momento possa continuare anche nel 2022 dato che la Mediaset sembra molto interessata a cucirle addosso un one womansuo. Le indiscrezioni arrivate proprio in questi giorni vanno proprio in questa direzione e sicuramente la svizzera non si tirerebbe indietro.quello che sappiamo sulle voci che riguardano...

Il successo di All Together Now sta per lasciare spazio a un progetto innovativo in arrivo con la prossima primavera. Le prime serate distanno per aumentare. Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice svizzera che ora presente nel palinsesto Mediaset con All Together Now e il Grande Fratello Vip 6 dal prossimo ...Partecipa con enorme successo come finalista al programma di Canale 5 All Together Now 2019 condotto da. Rosy Messina, è laureata in Letteratura Musica e Spettacolo e diplomata in ...Michelle Hunziker potrebbe avere presto un programma tutto suo nel quale ci sarà solo lei al centro dell'attenzione. Si rincorron le voci sulle intenzioni di Mediaset di regalarle un one woman show. C ...La figlia di Eros e Michelle ha ricevuto un... Aurora Ramazzotti ha ricevuto un regalo davvero speciale. La figlia di Eros e Michelle Hunziker il 5 dicembre ha compiuto 25 anni. La sua amica storica S ...