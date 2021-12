Mattino 5, chi è Francesco Vecchi: ascolti record e notizie (Di martedì 14 dicembre 2021) Mattino 5 sta registrando ottimi risultati: premiato Francesco Vecchi che sarà da soloalla conduzione per le prossime settimane Francesco Vecchi da ieri, lunedì 13 dicembre, è da solo alla guida di Mattino 5 e gli ascolti l’hanno premiato. Il programma di Canale 5 stava andando bene già quando era alla conduzione con Federica Panicucci ma la collega ha dovuto lasciare momentaneamente. È infatti impegnata nell’organizzazione del Concerto di Natale e della festa di Capodanno. Francesco Vecchi (screen)Il canovaccio del programma resta invariato e anche in solitaria Vecchi sta registrando ottimi risultati. Ieri ha battuto i pricipali concorrenti delle reti Rai, facendo più ascolti sia ... Leggi su ck12 (Di martedì 14 dicembre 2021)5 sta registrando ottimi risultati: premiatoche sarà da soloalla conduzione per le prossime settimaneda ieri, lunedì 13 dicembre, è da solo alla guida di5 e glil’hanno premiato. Il programma di Canale 5 stava andando bene già quando era alla conduzione con Federica Panicucci ma la collega ha dovuto lasciare momentaneamente. È infatti impegnata nell’organizzazione del Concerto di Natale e della festa di Capodanno.(screen)Il canovaccio del programma resta invariato e anche in solitariasta registrando ottimi risultati. Ieri ha battuto i pricipali concorrenti delle reti Rai, facendo piùsia ...

