Kia, per XCeed arriva la versione Black Line Edition (Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO - XCeed, il crossover di segmento C di Kia, si veste di nero per un'edizione speciale che per l'occasione debutta con la possibilità di prenotazione onLine con una promo dedicata. Per ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 14 dicembre 2021) MILANO -, il crossover di segmento C di Kia, si veste di nero per un'edizione speciale che per l'occasione debutta con la possibilità di prenotazione oncon una promo dedicata. Per ...

Advertising

kia_PJ : RT @eritropoietina_: Gattino per personcine carine che hanno esami questa settimana ?? - infoiteconomia : Kia EV6, grande personalità per il crossover 100% elettrico - annalisamari1 : @colvieux Ci sono passata proprio a quell' - Criss96040647 : @barbarab1974 Min___kia cercano persone sane per fare altri test???? visto che tanti oramai sono contaminati. Ma ques… - unpotoscano : La Kia EV6 è molto bella ma non sono ancora pronto per scegliere un’auto elettrica (al di là del fatto che non ho 6… -