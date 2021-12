Inzaghi: «Siamo in vetta e vogliamo rimanerci, ma la strada è lunga» (Di martedì 14 dicembre 2021) “Siamo in vetta e vogliamo rimanerci. Abbiamo visto il campionato com’è, noi in sei partite abbiamo accorciato. Siamo fiduciosi ma in questo momento non dobbiamo guardare la classifica ma la prossima avversaria”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sul Cagliari (4-0). “Stiamo andando bene ma la strada è lunga, esser davanti adesso non conta, eravamo un po’ in ritardo ma Siamo stati bravi – ha aggiunto – Avevo chiesto ai ragazzi concentrazione e attenzione, era una partita particolare, tantissime squadre che hanno giocato in coppa hanno fatto fatica. Sono stati bravissimi, fin dall’avvio”. Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) “in. Abbiamo visto il campionato com’è, noi in sei partite abbiamo accorciato.fiduciosi ma in questo momento non dobbiamo guardare la classifica ma la prossima avversaria”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simoneai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto sul Cagliari (4-0). “Stiamo andando bene ma la, esser davanti adesso non conta, eravamo un po’ in ritardo mastati bravi – ha aggiunto – Avevo chiesto ai ragazzi concentrazione e attenzione, era una partita particolare, tantissime squadre che hanno giocato in coppa hanno fatto fatica. Sono stati bravissimi, fin dall’avvio”.

