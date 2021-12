Incontro Raiola-Juve | ecco i nomi in ballo

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 dicembre 2021) Cena a tema mercato tra Minoe Pavel Nedved.dopo essere passato per Barcellona nel pomeriggio di ieri, fa tappa anche a Torino per una cena con il dirigente dellantus. Se con il club catalano il nome più caldo è stato sicuramente quello di Erling Haaland, è difficile ipotizzare che oggi lantus possa essere fra i club che possono provare l’assalto al bomber norvegese del Borussia Dortmund. TURIN, ITALY – APRIL 21: Fabio Paratici, Pavel Nedved, Andrea Agnelli and Federico Cherubini lokk on during the Serie A match betweenntus and Parma Calcio at Allianz Stadium on April 21, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images )I giocatori di, dopo aver perso Bernardeschi, sono rimasti Pellegrini, Kean e Matthijs De Ligt. Il ...