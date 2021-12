Il licenziamento in chiamata su Teams è un “segno di attenzione”: parola del manager (Di martedì 14 dicembre 2021) La telefonata via Teams per avvisare i dipendenti del licenziamento? “Un segno di attenzione”. parola di Stefano Bena, general manager della Yazaki, la multinazionale la cui sede italiana si trova Grugliasco, nel Torinese, che ha licenziato tre dipendenti che lavoravano in smart working telefonandogli tramite il programma usato per le riunioni a distanza. La vicenda era diventata un caso perché avvenuta pochi giorni dopo un licenziamento simile, che però ha coinvolto 900 persone, avvenuto negli Stati Uniti ai dipendenti di una società di mutui, Better.com, messe alla porta con una videochiamata del ceo Vishal Garg. “Siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda – afferma Bena in un’intervista a La Stampa – perché siamo in Italia da ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) La telefonata viaper avvisare i dipendenti del? “Undi”.di Stefano Bena, generaldella Yazaki, la multinazionale la cui sede italiana si trova Grugliasco, nel Torinese, che ha licenziato tre dipendenti che lavoravano in smart working telefonandogli tramite il programma usato per le riunioni a distanza. La vicenda era diventata un caso perché avvenuta pochi giorni dopo unsimile, che però ha coinvolto 900 persone, avvenuto negli Stati Uniti ai dipendenti di una società di mutui, Better.com, messe alla porta con una videodel ceo Vishal Garg. “Siamo sorpresi e amareggiati dal clamore che ha avuto la vicenda – afferma Bena in un’intervista a La Stampa – perché siamo in Italia da ...

