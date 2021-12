Gazzetta: per Milano Spalletti non recupera Fabian e spera in Lobotka (Zielinski da valutare) (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli fa la conta degli indisponibili anche per la trasferta di Milano contro i rossoneri di Pioli. La Gazzetta scrive che sicuramente non ci sarà Fabian alle prese con un’infiammazione, la botta subita da Elmas non è una passeggiata e bisognerà vedere l’evoluzione dell’edema al polpaccio. Zielinski ha i sintomi di una bronchite (per ora escluso il Covid). Anguissa ha recuperato. Bisogna vedere se Spalletti riuscirà a recuperare Lobotka che ha subito un infortunio contro l’Atalanta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli fa la conta degli indisponibili anche per la trasferta dicontro i rossoneri di Pioli. Lascrive che sicuramente non ci saràalle prese con un’infiammazione, la botta subita da Elmas non è una passeggiata e bisognerà vedere l’evoluzione dell’edema al polpaccio.ha i sintomi di una bronchite (per ora escluso il Covid). Anguissa hato. Bisogna vedere seriuscirà areche ha subito un infortunio contro l’Atalanta. L'articolo ilNapolista.

Advertising

Gazzetta_it : Senna: 'Profondo rispetto per la Juve, ma meglio loro che il City' - carlolaudisa : Con #Vlahovic in teata la #Juve sfida l’#Inter anche per #Scamacca. Cosa dsi fa ler la Champions….… - Gazzetta_it : Avanti in Champions... per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui - AuriRizzo : RT @FabDellaValle: L’agente di #Dybala a Torino, stretta finale per il rinnovo di contratto con la #Juve. I dettagli sulla @Gazzetta_it - napolista : Gazzetta: per Milano Spalletti non recupera Fabian e spera in Lobotka (Zielinski da valutare) Non è finita l’emerg… -