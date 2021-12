Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare una Redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al termine dell’incontro con il premier, Mario Draghi in merito alle risorse dal Reddito di cittadinanza. “Ho ribadito le nostre priorità rispetto alla situazione politica, economica e sociale che stiamo affrontando – aggiunge -Estendere il Superbonus adesso in Parlamento, quindi per il 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa. Poi la Tosap, perchè i ristoratori devono continuare a incrementare la loro attività, poi continueremo a lavorare sul rincaro delle bollette che in parte è stato rinfrancato dalle risorse già stanziate”. (ITALPRESS). su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare unadi politica sociale, per togliere ai piùe redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed economica”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, al termine dell’incontro con il premier, Mario Draghi in merito alle risorse dal Reddito di cittadinanza. “Ho ribadito le nostre priorità rispetto alla situazione politica, economica e sociale che stiamo affrontando – aggiunge -Estendere il Superbonus adesso in Parlamento, quindi per il 2022 deve saltare la soglia Isee che è troppo bassa. Poi la Tosap, perchè i ristoratori devono continuare a incrementare la loro attività, poi continueremo a lavorare sul rincaro delle bollette che in parte è stato rinfrancato dalle risorse già stanziate”. (ITALPRESS). su Il Corriere della ...

Advertising

Mov5Stelle : Chi tra i due è il vero problema? Il #RedditoDiCittadinanza in sé oppure l’evasore che gira in Ferrari e si ritrova… - zazoomblog : Fisco Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” - #Fisco #Conte #“Redistribuzione #tolga - CorriereCitta : Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redist… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” - -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Conte Cartelle, ipotesi nuova sospensione nel 2022 e rottamazione quater ...giorni La Legge di Bilancio 2022 dovrà contenere una ricca sezione riguardante non solo il Fisco, ... cioè Lega e Fratelli d'Italia , ma stavolta anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle , si ...

Fisco, altro rinvio cartelle in arrivo. Si va al 2022 Dall'incontro tra il premier Mario Draghi e il presidente del M5s, Giuseppe Conte, è inoltre filtrato un sostanziale via libera allo stop per Tosap e Cosap per bar e ristoranti, ma per soli tre mesi ...

Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” TeleAmbiente TV Cartelle esattoriali, più tempo per quelle del 2022: pagamento in 180 giorni Un mese di tempo in più, rispetto alla scadenza già prolungata a 150 giorni, per saldare le cartelle esattoriali che saranno notificate a partire dal 2022. É questo il ...

Fisco, Conte “Redistribuzione non tolga ai poveri” ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed ...

...giorni La Legge di Bilancio 2022 dovrà contenere una ricca sezione riguardante non solo il, ... cioè Lega e Fratelli d'Italia , ma stavolta anche Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle , si ...Dall'incontro tra il premier Mario Draghi e il presidente del M5s, Giuseppe, è inoltre filtrato un sostanziale via libera allo stop per Tosap e Cosap per bar e ristoranti, ma per soli tre mesi ...Un mese di tempo in più, rispetto alla scadenza già prolungata a 150 giorni, per saldare le cartelle esattoriali che saranno notificate a partire dal 2022. É questo il ...ROMA (ITALPRESS) – “Non si può operare una redistribuzione di politica sociale, per togliere ai più poveri e redistribuire alle fasce medie o alle imprese. Non ha senso e non ha una logica politica ed ...