F1 | Verstappen ad Abu Dhabi per i test | “Nessun grosso shock”

(Di martedì 14 dicembre 2021) “È stato bello tornare al volante ed è stato bello prendere confidenza con le nuove gomme. Tutto è andato liscio e non ci sono stati grossi, il che è sempre positivo“. Così Max, fresco vincitore del Mondiale 2021 di Formula 1, ha commentato la prima giornata diad Abu. Proprio sulla pista degli Emirati Arabi, il pilota della Red Bull ha avuto la meglio in una spettacolare lotta per il titolo contro Lewis Hamilton. “Tutto cambierà il prossimo anno e le vetture saranno molto diverse, quindi è bene avere le prime informazioni sulle gomme” ha sottolineato il pilota olandese. “È stata una buona giornata oggi alla fine di una stagione molto lunga ma alla fine estremamente gratificante e ora non vedo l’ora di passare un po’ di tempo lontano dalla pista!” ha concluso ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Verstappen in pista nei test di Abu Dhabi: prima uscita da campione. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - sportface2016 : #Formula1 #AbuDhabiTest, Max #Verstappen: 'Nessun grosso shock, sempre bene avere informazioni sulle gomme' - FormulaPassion : #F1: secondo #Alonso se esiste un anno in cui dividere il titolo tra #Verstappen e #Hamilton è questo -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Abu

Con una manovra al limite nell'ultimo giro del GP diDhabi,ha battuto Lewis Hamilton ed è diventato Campione del Mondo di F1 2021 Domenica scorsa il mondo della Formula 1 ha incoronato il suo nuovo Campione: con un Gran Premio di...Max10 Il mondiale l'aveva perso in partenza. Gli vanno però riconosciute la rabbia, la ... a terzo posto Piloti acquisito, e passeggia perDhabi pronto a sfoggiare il casco natalizio ...Decidendo di far riprendere la gara del GP di Abu Dhabi dopo la Safety Car con diversi piloti doppiati che non si erano ancora sdoppiati, il ...Eddie Jordan ha punzecchiato Lewis Hamilton dopo la sconfitta ad Abu Dhabi contro Max Verstappen: "Hamilton è stato morbido per troppo tempo. Secondo me ha bisogno di ‘irrobustirsi’ di nuovo un pochin ...