Esplosione Ravanusa | ritrovato corpo ottavo disperso

(Di martedì 14 dicembre 2021) È statodai vigili del fuoco ildi una delle due persone ancora disperse dopo l’avvenuta asabato scorso. Appartiene a Calogero Carmina, padre di Giuseppe Carmina, che è ancora. L’uomo è statoaccanto all’auto in garage. Per tutto il giorno i soccorritori hanno rimosso le macerie di quello che era l’appartamento del padre, dove il figlio si era recato per lasciare l’auto e per un veloce saluto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo hanno trovato sotto le macerie del garage dell'edificio collassato per l'di sabato scorso a: Calogero Carmina, 59 anni, è l'ottava vittima della tragedia che ha sconvolto la cittadina a pochi chilometri da Agrigento. I vigili del fuoco continuano a ...Sono 142 i Vigili del fuoco ancora in azione a(Agrigento) tra le macerie dove è avvenuta l'che ha causato, fino a questo momento sette vittime, mentre sono ancora due i dispersi. Tra i 142 vigili del fuoco ci sono anche 40 ...I soccorritori hanno individuato il corpo di Calogero Carmina tra le macerie della palazzina esplosa in via Trilussa, a Ravanusa ...Una raccolta fondi per la ricostruzione degli alloggi crollati nell'esplosione di Ravanusa di sabato scorso. Ad avviarla è la Protezione civile della Regione Siciliana, che ha attivato un conto corren ...