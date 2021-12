Danneggia auto e poi scappa con una borsa | arrestato

(Di martedì 14 dicembre 2021) Bergamo. Un uomo di 30 anni, di origine tunisina, è statodalle Volanti della Questura di Bergamo con l’accusa di furto aggravato. I fatti risalgono alla notte tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, quando due equipaggi sono intervenuti in via S. Giorgio dove erano stati segnalati deimenti ad alcunevetture. Gli agenti hanno preso subito contatti con dei turisti austriaci. Riferivano di aver notato un uomo aggirarsi tra lee notando la loro stessacon il finestrinoto, scattavano delle foto al sospetto mentre si allontanava con unada donna a tracolla. Gli uomini della Questura, giunti sul posto, hanno notato altre duete nelle vicinanze. Ragion per cui si sono subito messi ...

