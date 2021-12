Covid, restrizioni a Natale e Capodanno: ipotesi mascherina all’aperto e niente feste in piazza (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel pomeriggio in cui, oggi 14 dicembre, il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31 marzo lo stato di emergenza Covid, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un nuovo allarme. La variante Omicron del Coronavirus “può diffondersi più velocemente di quella Delta” ha scritto su Twitter il capo dell’ufficio europeo dell’Oms, Hans Kluge. Non solo. “È probabile che diventi dominante in Europa“. Omicron: da 0 a 2mila casi in 20 giorni Nelle ultime 24 ore si sono registrati 441 nuovi casi di Omicron nell’Unione europea, per un totale di 2.127 dalla comparsa della nuova variante, 20 giorni fa circa. I dati sono dello European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). L’ECDC conferma inoltre che “tutti i casi nella Ue per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità, erano asintomatici o lievi. Finora non sono stati segnalati decessi ... Leggi su velvetmag (Di martedì 14 dicembre 2021) Nel pomeriggio in cui, oggi 14 dicembre, il Consiglio dei ministri ha prorogato fino al 31 marzo lo stato di emergenza, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un nuovo allarme. La variante Omicron del Coronavirus “può diffondersi più velocemente di quella Delta” ha scritto su Twitter il capo dell’ufficio europeo dell’Oms, Hans Kluge. Non solo. “È probabile che diventi dominante in Europa“. Omicron: da 0 a 2mila casi in 20 giorni Nelle ultime 24 ore si sono registrati 441 nuovi casi di Omicron nell’Unione europea, per un totale di 2.127 dalla comparsa della nuova variante, 20 giorni fa circa. I dati sono dello European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). L’ECDC conferma inoltre che “tutti i casi nella Ue per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità, erano asintomatici o lievi. Finora non sono stati segnalati decessi ...

